マーベルドラマ「ワンダヴィジョン」（2021）で強烈なインパクトを残した魔女アガサ・ハークネスが、ディズニープラス配信の最新作「アガサ・オール・アロング」でマーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）に帰ってくる。19日の配信開始に先駆け、ドラマの第1話から第4話までがメディアに先行公開された。「ワンダヴィジョン」で視聴者を欺いた邪悪な魔女が、本作でも期待を裏切らず、初回から魅力全開でドラマを掻き乱して