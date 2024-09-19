17LIVEが展開するVライバープロダクション「NexuStella（ネクサステラ）」に所属するゲーム系VTuberユニット「GanGun Girls（ガンガンガールズ）」の初となるファンミーティング「GanGun Girls FAN MEETING -ががふぇす-」の開催が決定した。 GanGun Girlsは「セーラー服×銃」をコンセプトに掲げ、2024年1月にデビューを果たしたユニットで、「カジュアル、ときどき、ガチ」をス