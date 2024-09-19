映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回『極悪女王』が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。Netflix無双時代に突入!?『地面師たち』に続く必見作『極悪女王』の凄さを解説【宇野維正のMOVIE DRIVER】 「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックアップした映画やドラマシリーズについて話す番組。最後に10点満点（