西白井駅の駅名看板を『ウマ娘 プリティーダービー』仕様の特別看板に変更（イメージ）千葉県の白井市と北総鉄道が『ウマ娘 プリティーダービー』とコラボ。北総線の西白井駅装飾や記念乗車券の発売など、2024年10月17日(木)から様々な企画を実施します。西白井駅では駅名看板をウマ娘仕様の特別看板に変更するほか、ウマ娘のキャラクターが北総鉄道とコラボした特別な描き下ろしイラストを使用した駅装飾を実施。またサクラバクシ