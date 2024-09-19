10月4日に全国公開される『シビル・ウォー アメリカ最後の日』の1日限りのIMAX先行上映が、9月26日に全国8劇場で実施されることが決定した。 参考：『シビル・ウォー アメリカ最後の日』全5種のフォーマット別＆アザーポスター公開 本作は、アメリカで起きる内戦を描いたディストピアアクション。『28日後…』で脚本を担当し、長編デビュー作『エクス・マキナ』で第88回アカデミー