■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０９月１９日１４２円５０～５２銭（△０．６３） ０９月１８日１４１円８７～８９銭（△１．２８） ０９月１７日１４０円５９～６１銭（▼０．３０） ０９月１３日１４０円８９～９２銭（▼１．８５） ０９月１２日１４２円７