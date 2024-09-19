まだまだ真夏のような暑さが続いております（汗）。しっかり野菜を摂って残暑バテを防ぎたいので、暑いときにおいしい二大野菜（わたしの中で）のなすとトマトを使った一品を作っていきます。というのも今回、福島県の農家から、なすとトマトの相性を最高レベルまで高めるレシピを教わったんですよ～。トマトと玉ねぎを炒め、コンソメを加えたソースを作り、そこに素揚げしたなすを合わせれば…も～コク旨なんだ