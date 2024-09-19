日銀が１９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４２円５０～５２銭と前日に比べ６３銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１５８円８２～８６銭と同９０銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１１４５～４７ドルと同０．００１４ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS