Profoto B10にソフトボックス 4'（120cm）OCTAを装着したイメージ Profotoは9月19日（木）、ストロボ用アクセサリー「ソフトボックス」シリーズのオクタ型、長方形型に新サイズを追加した。 新たに追加したサイズはオクタ型が120cmで、長方形型が90×120cm。価格はいずれも7万9,860円。 ソフトボックス 3×4'（90×120cm） 折り畳み式で素早いセットアップを特徴とするソフトボックス。同社のライ