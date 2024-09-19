日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月19日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯野村証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限4837(2371) 3月限 200( 0) TOPIX先物 12月限3101(1324) 日経225ミニ 12月限 10691( 10097) ◯大和証券 限月取