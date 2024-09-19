日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月19日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 12月限 17232( 17229) 3月限27(27) TOPIX先物 12月限 10881( 10181) 日経225ミニ 10月限 18575( 18575) 11月限46(4