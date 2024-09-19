ラブスペルとは恋の呪文のこと。恋を叶えるフレーズです。難しい恋の理屈は置いておいて。ひとまず英会話のように「フレーズから恋を学ぼう」というわけですね。心理学を用いて導き出したものなので強力ですよ。好きな人の前でラブスペルを唱えてみれば、彼の反応がきっと変わるはず。さあ、恋の魔法をかけてみない？■恋を叶える魔法のフレーズラブスペルNo.127「また来ようね」◇この言葉の効果彼と長い関係を育むことができます