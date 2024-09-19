ビックカメラは9月17日、PERFが運営する日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に参画中の「SEPTENI RAPTURES（セプテーニラプチャーズ）」の「第一生命 D.LEAGUE 24-25 SEASON」オフィシャルパートナーになったと発表した。●ビックカメラのロゴがユニフォームにデザイン豊島区池袋が創業の地のビックカメラは、池袋本店をはじめビックカメラグループとして、さまざまな業態で6店舗を運営。2022年10月には豊島区と「