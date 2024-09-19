【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「THE ONE」限定のTHE ONEリミテッドエディションは、9月19日18時より数量限定で発売！ BABYMETALが、3月23日・24日に沖縄コンべンションセンター展示棟で開催し、自身最大規模のワールドツアーの締め括りとなった初の沖縄公演『BABYMETAL WORLD TOUR 2023-2024 TOUR FINAL IN JAPAN LEGEND-43』の模様を収めたライブフィルム『BABYMETAL LEGEND-43 THE MOVIE』の、