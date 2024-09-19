タレントの新山千春がマッチングアプリで知り合った14歳年下の一般男性との再婚を発表したのは昨年11月のこと。もはや恋人探しの１つの手段として定着しつつあるマッチングアプリだが、芸能人にもマッチングアプリの利用経験がある人が意外なほど多い。週刊誌芸能記者がうなずく。「アーティストのGACKTは付き合いのあるダンサーからマッチングアプリを勧められ、興味本位で登録したことを話していました。ところが彼の場合は