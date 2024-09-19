９月10日の契約満了に伴い、伊藤健太郎の所属事務所「イマージュエンターテインメント」からの退所が報じられたが、９月19日の時点でまだ正式発表はされていない。伊藤は2020年10月に自家用車を運転中のひき逃げ事故により、道路交通法違反などの容疑で逮捕（のちに不起訴処分）され、芸能活動を謹慎。当時、スポンサーなどから請求された違約金は数億円に上るとされたが、2021年６月に活動を再開。今年４月に「街並み照らすヤ