一時は「退社説」まで浮上したTBSの野村彩也子アナが、アナウンサーセンターに復帰したことが分かった。TBSの発表によると「当面は声の仕事を中心に活動いたします」とのことで、長期にわたる休養の理由については、業務過多による「体調不良」と説明された。さらに「当社としては、その兆候を早期に察知することができず、業務負担をコントロールできなかったことを深く反省しており、再発防止に取り組んでおります」と謝罪した