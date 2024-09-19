関脇・大の里が猛威を振るう大相撲秋場所で、相撲解説者の北の富士氏が特に買っているのが、東前頭七枚目の若隆景だという。若元春の双子の弟で、優勝経験もある力士だ。若隆景が優勝したのは２年前の春場所。高安とデッドヒートを繰り広げた。千秋楽、12勝２敗で高安と並んだものの、ともに敗れたため、優勝決定戦に。相撲ライターが振り返る。「高安との対戦は11日目にも組まれ、この時は押し出しで勝っている。決定戦は初優