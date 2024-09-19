セ・リーグ逆転Ｖに向けて負けられない試合が続く阪神タイガース。チーム防御率は2.43で12球団トップ（９月18日試合終了時点）。岩崎優とゲラのダブルストッパーにつなぐ中継ぎ投手陣の中で、抜群の安定感を誇る右腕が石井大智だ。昨年は44試合に登板して19ホールドをマーク。防御率は驚異の1.35だった。今シーズンは初めて50登板を達成し、防御率は１点台。奪三振率11.13は、40イニング以上投げているセ・リーグ投手の中では