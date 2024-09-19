いくら漫画でも、こんな展開は描けない。将棋の第72期王座戦５番勝負第２局が９月18日、名古屋市の名古屋マリオットアソシアホテルで行われ、午前９時の対局開始からわずか30分で76手まで進む「AI超速将棋」を藤井聡太七冠が制して２連勝。王座戦初防衛に王手をかけた。視聴者が驚いたのは昼食前、藤井七冠の銀を取りにきた永瀬拓矢九段の桂打ちの猛攻に、あっさりと銀を差し出した場面だろう。藤井七冠は51分の長考の末、81手