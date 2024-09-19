Indeed Japanは18日、共働きの子育て夫婦の視点から考える「働き方・キャリアのジェンダーギャップ解消に向けた有識者会議」を都内で開催した。同社の調査によれば、男女間にはいまだ「育児分担に偏り」があり、また「仕事の調整に格差」があることも分かっている。その解決策は、あるのだろうか?共働き子育て夫婦の視点から考える「働き方・キャリアのジェンダーギャップ解消に向けた有識者会議」が開催■子どもを産んだ後も働き