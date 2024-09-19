9月22日のWIN?神戸新聞杯は、格の高いレースで好走してきた馬が強い一戦。JRAの1800メートル超のG?かG?において、3着以内となった経験がない馬は19年以降〈0 2 3 40〉と勝ちきれていません。なお、このうちJRAの2400メートル超のレースにおいて、1着となった経験もなかった馬は〈0 1 2 37〉で、3着内率が7.5％にとどまっています。あとは脚質も見逃せないポイントのひとつ。前走の4角通過順が5番手以内だった馬は、19年以降〈1