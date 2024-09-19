中国メディアの新京報によると、中国シャンチー協会が「特級大師」だった王天一（ワン・ティエンイー）と王躍飛（ワン・ユエフェイ）の2棋士に永久資格停止の処分を下したことが19日、分かった。シャンチー（中国象棋）とは中国伝統の盤上ゲームで、1956年に正式なスポーツ種目となった。特級大師とはシャンチーにおける最高位の称号。中国メディアによると、シャンチーの第一人者として知られる王天一と王躍飛を巡っては、2023年4