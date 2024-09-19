■大相撲秋場所・12日目（19日、両国国技館）関脇・大の里（24、二所ノ関）が、東前頭7枚目の若隆景（29、荒汐）に敗れ、今場所初黒星。初日から続いた連勝は「11」で止まった。2度目の優勝＆史上最速での大関昇進を目指す大の里は、大関昇進の目安とされる“直近3場所33勝”の到達はお預けに。2敗勢は関脇・霧島（28、音羽山）、高安（34、田子ノ浦、前頭15）が2敗を守り「1差」で追走。錦木（34、伊勢ノ海、前頭13）は大栄翔に敗