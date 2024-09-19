CSテレ朝チャンネル1では21日に、歌手の倖田來未のライブツアー「KODAKUMI LIVE TOUR 2024〜BEST SINGLE KNIGHT〜」の東京ガーデンシアター公演(14:00〜)、「【本人コメントあり】KODA KUMI 20th ANNIVERSARY TOUR 2020 MY NAME IS...」(16:30〜)を放送する。倖田來未○■倖田來未の2つのツアーを放送デビュー24周年となる今年4月、約2年ぶりとなる通算19作目のフルアルバム『UNICORN』をリリースした倖田。アルバムリリースに合わ