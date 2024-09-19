6人組グループ・SixTONESの高地優吾（※高＝はしごだか）が、21日放送のTOKYO MX『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（後5：55）に出演する。サウナ好きで知られるサバンナ・高橋茂雄が、各界のトップランナーをサウナに迎え、心身ともに“ととのった”ところで、人生の“ととのった”瞬間＝「人生のターニングポイント」を伺うサウナトーク番組で今回は、栄湯（東京・新宿区）から届ける。【番組カット】ととのう〜！サウナで気