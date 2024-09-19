◇セ・リーグヤクルトー広島（2024年9月19日神宮）BCリーグ・埼玉の由規投手兼任コーチ（34）が19日、ヤクルト−広島戦（神宮）の試合前に行われた始球式に登場した。仙台育英から07年高校生ドラフト1巡目でヤクルト入団。入団時に本名の佐藤由規から登録名を「由規」に。10年には、当時日本人投手最速の161キロを計測するなど自己最多の12勝をマーク。18年まで在籍し、その後、楽天、台湾を経て、BC埼玉で投手兼任コー