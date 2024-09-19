兵庫県の斎藤元彦知事（46）がパワーハラスメントなどの疑惑を告発された問題を巡り、斎藤氏は19日夜、県議会（定数86）が全会一致で不信任決議を可決したことを受け、「今の状況を招いたのは私に責任がある」と述べた。県公館で報道陣の取材に応じた。【写真まとめ】不信任決議可決当日の知事の表情不信任決議が可決されたことで、斎藤氏は10日以内に議会解散か失職・辞職かの判断を迫られる重大局面を迎えた。斎藤氏は「（