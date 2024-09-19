ゲーミング機器およびライセンス商品などを手がけるMSY（東京都渋谷区）は、GRAPHTブランド「ASOBIシリーズ」から、バンダイナムコエンターテインメントとコラボレーションした「刺しゅうステッカーコレクション」を2024年10月上旬以降に順次発売する。それに先だち、9月12日から通販サイト「GRAPHT OFFICIAL STORE」で予約を受け付けている。タイトルロゴやキャラを緻密に表現バンダイナムコエンターテインメントを代表するゲーム