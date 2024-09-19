宮城県は19日、県営住宅の家賃について、2019年4月〜今年8月に、68世帯で計約570万円の過大徴収があったと発表した。家賃決定に伴う所得控除の算定ミスが原因。同様のミスは県内23市町の運営する公営住宅計330世帯でも判明。県営と合わせ、誤徴収の総額は少なくとも計約2800万円に上るとみられる。能登で仮設住宅に入居も…繰り返される「東日本」と同じ課題県営住宅について1世帯あたりの過大徴収額は1カ月あたり900〜2万97