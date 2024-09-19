岩手県は18日、災害時に開設する避難所で住民の受け付けなどに無料通信アプリ「LINE（ライン）」とマイナンバーカードを活用する実証実験をした。沿岸の久慈市で30人余りを対象に、受付用紙への自書と所要時間を比較した。実験は1人当たり10秒前後だったのに対し、自書は2〜3分かかり、大幅な短縮効果があった。【リスト】地震に備えて確認しておきたい10項目避難所での受け付けとその後の避難者名簿作成は、安否確認や生活支