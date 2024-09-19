原子力規制委員会の委員に、名古屋大名誉教授の山岡耕春（こうしゅん）氏（６５）とカナダ・マクマスター大元教授の長崎晋也氏（６１）が１９日、就任した。任期満了に伴い、１８日付で退任した石渡明氏（７１）と田中知（さとる）氏（７４）の後任で、任期は５年。山岡氏は原子力発電所の地震・津波対策など、長崎氏は核燃料サイクル施設などの審査を担う。１９日に行われた就任記者会見で、「自然に対して誠実に向き合い、原