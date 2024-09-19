784年に桓武天皇が奈良の平城京からうつした都で、京都府南西部にあった長岡京が、これまで考えられていた範囲より、少なくとも120メートル北へ広がっていたことが分かった。都の「北端」とされていた「北（きた）京極（きょうごく）大路（おおじ）」の道路跡から北へ1町（120メートル）の地点（京都市南区）で、東西南北に延びる道路の交差点と建物の跡が初めて見つかった。10年で廃都となり謎が多い長岡京の造営や、条坊制と呼