『ポツンと一軒家』（テレビ朝日系）が9月15日に放送され、捜索中に現地の人のあたたかみが次々と感じられる場面があった。【映像】住民から区長が続々と“繋がって”いくシーン日本各地の人里離れた場所に、なぜだかポツンと存在する一軒家。そこには、どんな人物が、どんな理由で暮らしているのか!? 衛星写真だけを手がかりに、その地へと赴き、地元の方々からの情報をもとに、一軒家の実態を徹底調査しながら、人里離れた場