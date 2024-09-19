国際エネルギー機関（ＩＥＡ）は１９日、ウクライナのエネルギー事情に関する報告書を発表した。ロシアによるエネルギーインフラ（基盤）への攻撃で、国内の発電能力は侵略前に比べて３分の１程度になったとし、冬に向けてエネルギー確保の対策が急務だと指摘した。今年春にロシアによる発電所や送電線などへの攻撃が激化し、ウクライナでは今夏に計画停電の実施を迫られ、１日あたり数時間しか電気を使えない地域もあった。ピ