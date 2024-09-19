新しい1万円札にもなった渋沢栄一のひ孫が今年度に100歳を迎え、東京都から記念品と祝状が贈られました。【映像】渋沢栄一のひ孫、渋沢雅英さん（99）1925年・大正14年生まれの渋沢雅英さん（99）は、来年2月に100歳を迎えます。東京都は、年度内に100歳になる都民をこの時期にお祝いをしていて、今年度は3969人に伝統工芸品と祝状が贈られます。「（Q.どのように健康を保っている？）何もしないで好きなことをやっているだけ