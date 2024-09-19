北海道・知床沖で2022年4月、観光船が沈没し20人が死亡、6人が行方不明となった事故で、第1管区海上保安本部（小樽）が業務上過失致死などの容疑で、豊田徳幸船長＝当時（54）＝を容疑者死亡のまま書類送検する方針であることが19日、捜査関係者への取材で分かった。船の安全管理責任は一義的には船長にある。捜査関係者によると、豊田船長は22年4月23日、出港を見合わせたり、航行継続を中止したりするなど安全を確保する義務