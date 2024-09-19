Photo: 小暮ひさのり 「これ使ってみてくださいよ」と、ある日ギズ編集部から渡されたのが、Apple Pencil！ …っぽい見た目のタッチペン。なんとダイソーの。Amazonで散見されるジェネリックApple Pencilの類ですねー。ダイソーも出したんだ〜。…なんて思ってたら、「これ1,000円です」なんて追撃ぶっこまれて目ん玉飛び出ました。はぁ？ 僕が買ったジェネリックApple Pencil、2,500円はし