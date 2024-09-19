南海トラフ地震の臨時情報が8月初めて発表されましたが、大分県内でも大規模な災害時にはふだん利用している道路が車で通れなくなる可能性があります。 【写真を見る】南海トラフ地震の発生時に一部の一般道や高速が通行制限救急車などが通る「緊急交通路」へ （県警察本部交通規制課・吉良誠一次席）「南海トラフ地震などの大規模災害が発生した際には、この県道から宗麟大橋にかけて、緊急交通路として一般の方の通行が制