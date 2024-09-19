東京電力パワーグリッドによると、１９日午後５時４分現在、相模原市緑区、横浜市栄区、同市港南区、厚木市、海老名市の計約３３４０軒で停電が発生している。神奈川県内では同日夕に激しい雷雨が降ったが、同社神奈川総支社は「関係は不明」とし、原因を調べている。地域別は次の通り。【相模原市緑区】▽下九沢＝約１７７０軒▽橋本台４丁目＝１０軒未満▽橋本台３丁目＝１０軒未満▽上九沢＝１０軒未満【横浜市栄区】▽