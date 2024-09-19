[オスロ １９日 ロイター] - ノルウェー中央銀行は１９日、予想通り政策金利を１６年ぶりの高水準の４．５０％に据え置き、来年第１・四半期に利下げを開始する方針を示した。声明で「合理的な期間にインフレ率を目標まで低下させるには、依然として引き締め的な金融政策が必要と判断している」と説明した。ロイター調査では、利下げ開始時期について見方が分かれている。過半数のエコノミストが１２月に利下げを実施すると予測す