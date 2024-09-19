【モデルプレス＝2024/09/19】香取慎吾が、21日発売の雑誌『JUNON』（主婦と生活社）11月号に登場。自身と音楽の深い関係性について語る。【写真】稲垣・香取・草なぎ、元SMAPメンバーと4ショット実現◆香取慎吾、Da-iCEからのコメントに驚き「何が起きてるの！？」香取は、自身のTikTokチャンネルでの動画が話題になっていることについて「僕がTikTokとかで踊ってるやつはもう、本当に1回観て1回踊ってるだけだから（笑）。みんな