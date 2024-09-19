父に初タイトルを届けるか。シュヴァルグラン産駒のメリオーレム(牡3、栗東・友道康夫厩舎)が、神戸新聞杯(3歳牡牝・GII・芝2200m)で重賞初制覇を狙う。 メリオーレムは父シュヴァルグラン、母メリオーラ、母の父Starspangledbannerの血統。同じく友道厩舎の所属だった父は、古馬中長距離戦線で息長く活躍。17年のジャパンCではレイデオロやキタサンブラックを下し、GI馬の仲間入りを果たした。しかしなが