1991年に、ドイツ・ベルリンで誕生した【trippen（トリッペン）】。ブランド設立当初から、サステナブルな物作りを続けていて、人間工学に基づいた履き心地のいい靴のほか、バッグやバングルなどの革小物も展開しています。この度、デビュー以来数多くの名品を世に送り出してきた【trippen】が、オリジナルの一足を作れるカスタムオーダー会を開催！ その概要のほか、秋冬におすすめの新作もご紹介します。 直