6月に「脊髄梗塞」を発症した“ひろみちおにいさん”こと、タレントの佐藤弘道（56）が18日、自身のXを更新。10月5日に放送されるNHK Eテレ「おかあさんといっしょ」の特別番組に出演することを告知した。 【写真】退院を報告した際のひろみちおにいさん変わらぬ笑顔と力強いガッツポーズ 番組サイトによれば、同番組の放送65年を記念し10月はスペシャル番組を展開する。5日は「おかあさんといっしょ」 誕生パ&#1254