俳優のゲイリー・オールドマンがテレビドラマ版『ハリー・ポッター』への出演を希望している。映画作でシリウス・ブラック役を演じたゲイリーは、リブート版となる新作に向けてアプローチこそ受けていないものの、演じたい役があると明かしている。 【写真】懐かしい！映画「ハリー・ポッター」シリーズの出演者 インディワイヤーにゲイリーはこう