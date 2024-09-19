まびふれあい公園倉敷市真備町箭田 6年前の西日本豪雨で大きな被害を受けた岡山県倉敷市真備地区で、2024年に新たに整備された防災拠点の視察ツアーが行われました。 倉敷市真備地区を流れる小田川と高梁川では、氾濫を防ぐため、合流点を下流に付け替える工事が行われ、2024年3月に完了しました。 また2024年7月には、当時、堤防が決壊した小田川沿いに、防災機能を備えた「まびふれあい公園」が完成しまし