◆大相撲秋場所１２日目（１９日、東京・両国国技館）大関・豊昇龍（立浪）は、関脇・阿炎（錣山）に寄り倒され、６勝６敗の五分となった。関脇・霧島（音羽山）は、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）を上手投げ、２敗を堅持した。琴桜は５敗目。大関昇進を目指す関脇・大の里（二所ノ関）は、東前頭７枚目・若隆景（荒汐）に寄り切られ、初黒星となった。東前頭３枚目・高安（田子ノ浦）は、小結・平戸海（境川）を突き出し、２敗を