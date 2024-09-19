歌い手のＡｄｏが、大阪・関西万博の開幕日にあたる来年４月１３日に、万博会場（大阪・夢洲）内の屋外スペース「ＥＸＰＯアリーナ（Ｍａｔｓｕｒｉ）」で万博開幕を記念したオープニングスペシャルライブを開催することが１９日、分かった。運営する日本国際博覧会協会が発表した。Ａｄｏは「２０２５年に開催される大阪・関西万博のオープニングを飾るスペシャルライブを開催させていただきます。このような貴重な機会をいた