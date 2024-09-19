2022年に施行された静岡県の盛り土条例を検討してきた県議会の特別委員会は、19日、条例改正などの提言を盛り込んだ報告書を議長に提出しました。熱海土石流災害を受けて2022年施行された、県独自の「盛り土規制条例」を巡っては、国の「盛り土規制法」と重複する“二重規制”による負担の増加で、事業者から見直しが求められていました。県議会の特別委員会は、2024年2月から議論し、法律と重複する災害防止に関わる規制について